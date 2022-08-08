Ердоган має важелі впливу, аби стимулювати Путіна до виконання домовленостей, - посол України в Туреччині
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що діалог турецького лідера Реджепа Тайїпа Ердогана з російським диктатором Володимиром Путіним сприяє вирішенню важливих питань
Про це Боднар заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
"Діалог Туреччина-РФ сприяє вирішенню певних питань, як зернове питання, як посередницькі послуги і так далі. Можна сказати, що певним чином Ердоган впливає на Путіна і має важелі впливу для того, щоб не скажу, що змусити, але стимулювати його до виконання певних домовленостей", - сказав Боднар.
Він додав, що Ердогану в якості посередника в переговорах з Путіним вдалося досягти результатів, які не отримав жоден європейський лідер.
"Якщо ви подивитеся на всі ці посередницькі послуги, то ніхто навіть з європейських лідерів не домігся того, що домігся Ердоган. Тому ті посередницькі зусилля і переговори за конкретними напрямками, і зерно, і можливо, якісь інші спроби знайти точки дотику – це також завдяки активній турецькій дипломатії. Це відзначається не тільки в Туреччині, а й у багатьох європейських столицях. І, звичайно, це йде на плюс нам, тому що ми реалізуємо свій інтерес із забезпечення своїх зовнішніх економічних та політичних інтересів", - переконаний Боднар.
- 8 серпня Василь Боднар висловив переконання, що Реджеп Тайїп Ердоган не збирається налагоджувати спільне з Росією виробництво ударних безпілотників "Байрактар".
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