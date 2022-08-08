Посол України в Туреччині пояснив, що стоїть за заявою Ердогана про інтерес Путіна до "байрактарів"
Посол України Василь Боднар переконаний, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган не збирається налагоджувати спільне з Росією виробництво ударних безпілотників "Байрактар"
Про це Боднар заявив у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, заява Реджепа Тайїпа Ердогана про зацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у спільному виробництві БПЛА, не означає, що такі плани існують насправді.
"Нічого спільного з будь-якими планами щодо будівництва заводу чи продажу безпілотників тут немає. Я безпосередньо розмовляв з одним із власників цього заводу, він каже, що у них не то, що таких планів немає, вони такого навіть уявити собі не могли би", - сказав Боднар.
Він нагадав, що речник президента Туреччини вже пояснив заяву Ердогана.
"Було роз'яснення речника президента Ердогана Ібрагіма Калина про те, що дискусія навколо "байрактарів" була в такому напівжартівливому стилі, коли Путін говорив Ердогану, що от ви постачаєте Україні "Байрактари", давайте з нами співпрацювати, а у відповідь президент Туреччини тільки посміхнувся. Питання, винесене самим президентом Ердоганом в публічну площину, звучало якраз так, що от Путін пропонує в цьому напрямку співпрацювати, тобто що є і така можливість", - розповів Боднар.
Водночас він констатував, що подібний трек російсько-турецьких взаємин досить некомфортний не лише для України, але й для інших країн.
"Це було пов'язано насамперед з купівлею комплексів С-400, неодноразово звучала тема постачання російських винищувачів і так далі. Ці теми час від часу виникають в публічному просторі. Не виключено, що вони десь в порядку денному піднімаються сторонами, але щоб піти реально на цю співпрацю, треба достатньо серйозно розірвати відносини всередині НАТО, а на це Туреччина точно не піде", - переконаний Боднар.
- 26 липня Ердоган заявив, що Путін виявляє інтерес до будівництва заводу з виробництва "Байрактар" у Росії.
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