Про це Боднар заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, заява Реджепа Тайїпа Ердогана про зацікавленість російського диктатора Володимира Путіна у спільному виробництві БПЛА, не означає, що такі плани існують насправді.

"Нічого спільного з будь-якими планами щодо будівництва заводу чи продажу безпілотників тут немає. Я безпосередньо розмовляв з одним із власників цього заводу, він каже, що у них не то, що таких планів немає, вони такого навіть уявити собі не могли би", - сказав Боднар.

Він нагадав, що речник президента Туреччини вже пояснив заяву Ердогана.

"Було роз'яснення речника президента Ердогана Ібрагіма Калина про те, що дискусія навколо "байрактарів" була в такому напівжартівливому стилі, коли Путін говорив Ердогану, що от ви постачаєте Україні "Байрактари", давайте з нами співпрацювати, а у відповідь президент Туреччини тільки посміхнувся. Питання, винесене самим президентом Ердоганом в публічну площину, звучало якраз так, що от Путін пропонує в цьому напрямку співпрацювати, тобто що є і така можливість", - розповів Боднар.

Водночас він констатував, що подібний трек російсько-турецьких взаємин досить некомфортний не лише для України, але й для інших країн.

"Це було пов'язано насамперед з купівлею комплексів С-400, неодноразово звучала тема постачання російських винищувачів і так далі. Ці теми час від часу виникають в публічному просторі. Не виключено, що вони десь в порядку денному піднімаються сторонами, але щоб піти реально на цю співпрацю, треба достатньо серйозно розірвати відносини всередині НАТО, а на це Туреччина точно не піде", - переконаний Боднар.

26 липня Ердоган заявив, що Путін виявляє інтерес до будівництва заводу з виробництва "Байрактар" у Росії.

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