Ердоган розповів, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу "Байрактар" у Росії

Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку", інформує ВВС, з посиланням на турецьку редакцію телеканалу CNN.

Ердоган у своєму виступі спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина відіграла величезну роль у створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.

Зокрема, він сказав, що Путін виявляє інтерес до угоди і навіть будівництва заводу з виробництва безпілотників Baykar.

Інших подробиць Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.

Компанія Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня говорив, що не постачатиме безпілотників до Росії.

24 липня стало відомо, що у Польщі зібрали 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів).

23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три байрактари. Українці за три дні зібрали кошти на 4 байрактари. Метою було зібрати на три апарати за тиждень. 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.

Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

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