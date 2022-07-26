Ердоган розповів, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу "Байрактар" у Росії
Володимир Путін шукає шляхи, як отримати легендарні безпілотники
Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку", інформує ВВС, з посиланням на турецьку редакцію телеканалу CNN.
Ердоган у своєму виступі спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина відіграла величезну роль у створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.
Зокрема, він сказав, що Путін виявляє інтерес до угоди і навіть будівництва заводу з виробництва безпілотників Baykar.
Інших подробиць Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.
Компанія Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня говорив, що не постачатиме безпілотників до Росії.
- 24 липня стало відомо, що у Польщі зібрали 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів).
- 23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три байрактари. Українці за три дні зібрали кошти на 4 байрактари. Метою було зібрати на три апарати за тиждень. 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
- Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.34
Купівля 38.34Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 38.72Продаж 39.84
- Актуальне
- Важливе