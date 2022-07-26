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Ердоган розповів, що Путін "проявляв інтерес" до будівництва заводу "Байрактар" у Росії

26 липня, 2022 вiвторок
22:31
Світ Bayraktar Байрактар

Володимир Путін шукає шляхи, як отримати легендарні безпілотники

Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив на з'їзді "Партії справедливості та розвитку", інформує ВВС, з посиланням на турецьку редакцію телеканалу CNN.

Ердоган у своєму виступі спочатку попросив соратників донести до виборців, що Туреччина відіграла величезну роль у створенні "зернового коридору", а потім заговорив про озброєння.

Зокрема, він сказав, що Путін виявляє інтерес до угоди і навіть будівництва заводу з виробництва безпілотників Baykar.

Інших подробиць Ердоган не навів. Відомо, що 5 серпня він має намір відвідати Москву.

Компанія Baykar при цьому займає проукраїнську позицію, її гендиректор Халук Байрактар 19 липня говорив, що не постачатиме безпілотників до Росії.

  • 24 липня стало відомо, що у Польщі зібрали 100% коштів на Bayraktar для України - 22,5 млн злотих (близько 5 млн доларів).
  • 23 червня Фонд Притули взявся зібрати 500 млн грн на три байрактари. Українці за три дні зібрали кошти на 4 байрактари. Метою було зібрати на три апарати за тиждень. 27 червня виробник безпілотників заявив, що віддасть безплатно байрактари, на які українці на заклик Сергія Притули збирали кошти.
  • Литва підписала угоду з Туреччиною про купівлю ударного безпілотника "Байрактар" для потреб українського війська. Литовець Андрюс Тапінас почав збирати гроші, щоб придбати для української армії "Байрактар", 25 травня.

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Володимир Путін
Реджеп Ердоган
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