Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ердоган діє у своїх інтересах, не в путінських. Зернова угода давала до 25% прибутку Туреччині за забезпечення транзиту зерна до країн Африки, Азії, що його потребують. Туреччина потребує цих коштів, у неї непроста економічна ситуація. Ердоган є прихильником продовження угоди й активно закликає Москву повернутися до домовленостей угоди разом з ООН. Інша справа, що Ердоган може оперувати якимись питаннями пом'якшення санкцій ООН. Але щодо питань воєнних, політичних, то Ердоган не буде вести жодних політичних переговорів, тому що це є зона відповідальності України, і Україна на таке не піде", - підкреслив Фейгін.

За його словами, Туреччина може супроводжувати морським флотом, суднами вантажі, які йдуть із портів Одеси й Миколаєва.

"Це крайня ситуація, бо може бути здатною викликати загострення. Оскільки зіткнення станеться з військовими суднами Туреччини, яка є країною НАТО, то зрозуміло, до чого це може призвести. Ердоган наполягатиме на поступках для Кремля і домовлятиметься про якісь інші поступки, які не стосуються України. Москва вимагає набагато більшого, і публічно всього не озвучує. Москва обожнює домовленості: ви нам - ми вам", - зазначив Фейгін.

Російський опозиціонер також додав, що Кремль весь час вимагатиме гарантій в особі Ердогана, ООН, Заходу, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів.

"Це ви вимагатимете перемир'я і мирних переговорів. Саме на це хотів розміняти зернову угоду Путін, але це йому не вдалося, цього не сталося. Проте він таких планів не облишив. Якщо неможливо так розв'язати проблему, то хоча б вирішити безпеку Кримського мосту, об'єктів у Криму та заборонити Україні їх обстрілювати. Це Путін намагатиметься вирішити. Що стосується самого Ердогана, він також має важелі впливу на Москву. Він може перекрити Босфор для російських кораблів, і не лише для військових", - зауважив Фейгін.

Що відомо про вихід РФ із "зернової угоди"

16 липня одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією в рамках ініціативи. А вже 17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди. Водночас голова МЗС Дмитро Кулеба розпочав термінові консультації в ООН.

У Білому домі засудили вихід РФ із "зернової угоди", яка відігравала вирішальну роль у зниженні цін на продовольство у світі.

18 липня речник президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про "певні ризики" для сторін, які спробують відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи без участі РФ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що для забезпечення продовольством найуразливіших країн світу та збереження можливості експорту українських товарів, критично важливо відновити транспортні зв'язки Чорним морем.

19 липня стало відомо, що Україна розглядає можливість перевезення продовольства у рамках "зернової ініціативи" через територіальні води Болгарії та сусідньої Румунії.

Водночас російське міноборони опублікувало заяву із погрозами суднам, які прямуватимуть до чорноморських портів України.

21 липня Реджеп Таїп Ердоган розповів хоче обговорити зі своїм російським колегою Володимиром Путіним продовження зернової угоди та висловив переконання, що вона знову запрацює.