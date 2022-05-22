Про це йдеться на офіційному сайті президента Туреччини.

Турецький лідер виклав свою позицію під час телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Президент Ердоган заявив, що, якщо Швеція та Фінляндія ясно не продемонструють, що вони будуть солідарні з Туреччиною з фундаментальних питань, особливо у боротьбі з тероризмом, Анкара негативно поставиться до членства цих країн у НАТО", - йдеться у повідомленні.

Водночас Ердоган запевнив, що підтримує політику відкритих дверей НАТО та наголосив, що питання про членство Швеції та Фінляндії полягає у "ставленні цих двох країн до життєво важливих інтересів національної безпеки Туреччини".

16 травня Ердоган заявив, що не підтримає заявки Швеції та Фінляндії на вступ до Північноатлантичного Альянсу

18 травня, Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ країн до НАТО.

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