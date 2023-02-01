Ердоган назвав умову для ратифікації вступу Швеції в НАТО: цього не станеться, доки там можливі акції спалення Корану
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його країна не підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО, доки там можливі акції зі спалення священної для мусульман книги Корану
Про це президент Туреччини заявив на зустрічі з парламентською фракцією своєї партії, передає Anadolu.
Реджеп Ердоган сказав: "Доки у Швеції санкціонуватимуть акції, подібні до спалення священної для нас книги - Корану, ми не скажемо "так" заявці Стокгольма на вступ до Альянсу".
Президент також зазначив, що позиція Туреччини щодо вступу до Альянсу Фінляндії залишається позитивною:
"Ми уважно стежимо за розвитком подій зі вступом до НАТО. Наша думка щодо Фінляндії - позитивна, але не щодо Швеції", - заявив він.
- Під час протестів у Швеції 21 січня політик Расмус Палудан спалив Коран, однак інспіратором цього став журналіст ультраправого ЗМІ Exakt24 - дочірньої компанії Russia Today. Сам Палудан у коментарі шведським ЗМІ заявив, що збирається "щоп’ятниці" палити Коран перед посольством Туреччини, доки вона не припинить блокувати вступ Швеції до НАТО.
- 28 січня міністр закордонних справ Фінляндії натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.
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