Ердоган представив новий танк "Алтай"

Про це повідомляє турецька державна інформагенція Anadolu.

Як наголосив Ердоган, новий танк Altay має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.

"Щойно наша армія завершить випробування, ми почнемо масове виробництво наших танків", - заявив глава турецької держави.

Довідка

За оцінкою істориків, саме гірський масив Алтай, що нині входить до складу РФ, є прабатьківщиною турецького народу та усіх тюрків.