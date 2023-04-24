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Головна Технології Ердоган представив новий танк "Алтай"

Ердоган представив новий танк "Алтай"

24 квітня, 2023 понедiлок
01:54
Технології Реджеп Таїп Ердоган

23 квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав новий турецький танк Altay

Про це повідомляє турецька державна інформагенція Anadolu.

Як наголосив Ердоган, новий танк Altay має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.

"Щойно наша армія завершить випробування, ми почнемо масове виробництво наших танків", - заявив глава турецької держави.

Довідка

За оцінкою істориків, саме гірський масив Алтай, що нині входить до складу РФ, є прабатьківщиною турецького народу та усіх тюрків.

  • Нагадаємо, 14 травня у Туреччині відбудуться вибори президента.
  • Ердоган знову виставив свою кандидатуру.
Світ
вибори
Туреччина
Реджеп Ердоган
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