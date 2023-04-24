Ердоган представив новий танк "Алтай"
23 квітня 2023 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган показав новий турецький танк Altay
Про це повідомляє турецька державна інформагенція Anadolu.
Як наголосив Ердоган, новий танк Altay має зовсім інші та кращі можливості, ніж прототип, який вперше був представлений 10 років тому.
"Щойно наша армія завершить випробування, ми почнемо масове виробництво наших танків", - заявив глава турецької держави.
Довідка
За оцінкою істориків, саме гірський масив Алтай, що нині входить до складу РФ, є прабатьківщиною турецького народу та усіх тюрків.
- Нагадаємо, 14 травня у Туреччині відбудуться вибори президента.
- Ердоган знову виставив свою кандидатуру.
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