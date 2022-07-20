Ердоган припустив відкриття "зернового коридору" до кінця тижня

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на Anadolu.

"У підсумку на технічній зустрічі, що відбулася минулого тижня в Стамбулі в межах плану ООН, було досягнуто згоди щодо основних напрямків процесу. Тепер ми хочемо цього тижня викласти цю домовленість у письмовому вигляді. Ми сподіваємося, що план почне реалізовуватися найближчими днями", – заявив президент Туреччини.

Ердоган наголосив, що експорт зерна буде координуватися з центру, який буде створено в Стамбулі. До його роботи будуть залучені всі чотири сторони процесу - Україна, РФ, Туреччина та ООН.

"Наша країна, яка має довіру всіх відповідних сторін, здійснить необхідну координацію для належного виконання процесу за допомогою міжінституційного підходу. Ми продовжуємо наші інтенсивні зусилля, щоб завершити цей делікатний процес, який є надзвичайно важливим для глобальної продовольчої безпеки", – додав він.

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