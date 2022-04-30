Ердоган та Гутерреш провели перемовини - обговорювали допомогу Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш обговорили телефоном війну РФ проти України
Про це повідомляє директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
"Генеральний секретар ООН Гутерреш поінформував президента Ердогана про свої переговори у Москві та Києві. Під час розмови президент Ердоган заявив, що Туреччина готова надати всю можливу підтримку ООН як щодо діяльності гуманітарної контактної групи, так і з питань евакуації та гуманітарної допомоги", - йдеться у повідомленні.
За словами Ердогана, Туреччина докладатиме зусиль для встановлення миру.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував створити контактну групу в форматі ООН - Україна - Росія.
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