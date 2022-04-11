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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ericsson, eBay та ще три компанії приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі

Ericsson, eBay та ще три компанії приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі

11 квітня, 2022 понедiлок
23:43
війна з Росією Ericsson

Країна-агресор та його посібник щоразу більше відрізані від цивілізованого світу

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифрі розповіли про нові технологічні компанії, які приєднались до їхні санкцій проти Росії:

  •  Ericsson зупиняє діяльність у росії на невизначений термін. Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії. Cпівробітники Ericsson в Росії будуть відправлені в оплачувану відпустку.
  •  eBay Inc.припинила доставку до Росії. Компанія зі США, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-крамниць, призупинила доставку товарів російським покупцям.
  • Celonis зупинили новий та існуючий бізнес у Росії. Компанія вже зібрала 250 000 доларів для гуманітарних організацій, а також підтримує біженців.
  • JetBrains s.r.o. припинила діяльність у росії. Міжнародна компанія, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших, призупинила продажі, дослідження та розробку в Росії на невизначений термін. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку.
  • CEYE не надає супутникові знімки або інформацію Росії чи іншим санкційованим країнам/організаціям.

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санкції
Михайло Федоров
Ericsson
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