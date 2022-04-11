Ericsson, eBay та ще три компанії приєднались до технологічної блокади Росії та Білорусі

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

У Мінцифрі розповіли про нові технологічні компанії, які приєднались до їхні санкцій проти Росії:

Ericsson зупиняє діяльність у росії на невизначений термін. Наприкінці лютого Ericsson призупинила усі поставки клієнтам у Росії. Cпівробітники Ericsson в Росії будуть відправлені в оплачувану відпустку.

eBay Inc.припинила доставку до Росії. Компанія зі США, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-крамниць, призупинила доставку товарів російським покупцям.

Celonis зупинили новий та існуючий бізнес у Росії. Компанія вже зібрала 250 000 доларів для гуманітарних організацій, а також підтримує біженців.

JetBrains s.r.o. припинила діяльність у росії. Міжнародна компанія, яка оцінює інструменти розробки для Java, Kotlin, C#, F#, C++, Ruby, Python, PHP, JavaScript та багатьох інших, призупинила продажі, дослідження та розробку в Росії на невизначений термін. Зупинка продажу стосується також білоруського ринку.

CEYE не надає супутникові знімки або інформацію Росії чи іншим санкційованим країнам/організаціям.

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