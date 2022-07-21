Єрмак: Ми переламаємо хід цієї війни, скоро буде багато сюрпризів
Голова ОПУ Андрій Єрмак заявив, що зараз важливо не дати росіянам затягнути війну до зими, і анонсував "багато сюрпризів"
Про це він написав у телеграм.
"Важливо зараз не дати росіянам затягнути нас з війною у зиму. Президент налаштований серйозно і готовий робити все для того, щоб ми звільнили наші території якомога швидше. Готовий говорити зі світовими лідерами, доводити позицію України", - зауважив він.
Єрмак також наголосив, що багато залежить від навчання наших воїнів: "Ми переламаємо хід цієї війни. Скоро буде багато сюрпризів".
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