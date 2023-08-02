Про це він написав у телеграм.

За словами Єрмака, зустріч у Саудівській Аравії буде присвячена ключовим принципам миру на основі Формули миру президента України Володимира Зеленського.

Після зустрічі в Копенгагені, яка відбулася в червні, Офіс президента збільшує кількість учасників нашої ініціативи в Саудівській Аравії. Зазначається, що серед них будуть країни Заходу, Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки.

Очільник ОПА наголосив, що стратегія України щодо імплементації Формули миру Володимира Зеленського має три рівні:

перший – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів Формули миру;

другий – українська ініціатива із зустрічами радників з національної безпеки та політичними радниками з метою пошуку оптимальних формулювань та механізмів імплементації українського мирного плану;

третій - установчий Глобальний саміт миру з лідерами держав, на якому відбудеться імплементація Формули.

Єрмак також нагадав, що Формула миру Зеленського складається з 10 пунктів, кожен з яких обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з партнерами на таких зустрічах.

За словами голови ОП, мета України на зустрічі у Саудівській Аравії - виробити єдине бачення Формули та опрацювати можливості проведення майбутнього Глобального саміту миру.

"Нам потрібне відновлення світового порядку, міжнародного права та встановлення справедливого миру на основі Статуту ООН і на умовах України. Продовжуємо працювати", - наголосив Єрмак.