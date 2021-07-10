Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США

Про це повідомляє офіційний сайт президента України.

Зазначається, що Єрмак провів телефонну розмову із Нуланд 9 липня.

"Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США", – заявили у ОП.

Також Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні реформ в Україні - у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі.

"Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік-2", – поінформували у Офісі президента.

Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США.