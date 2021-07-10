Єрмак обговорив з Нуланд деталі візиту Зеленського до США
Глава офісу президента України Андрій Єрмак обговорив із заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд деталі майбутнього візиту Володимира Зеленського до Вашингтону
Про це повідомляє офіційний сайт президента України.
Зазначається, що Єрмак провів телефонну розмову із Нуланд 9 липня.
"Співрозмовники обговорили актуальні питання порядку денного та змістовне наповнення майбутнього візиту президента України Володимира Зеленського до США", – заявили у ОП.
Також Єрмак та Нуланд обмінялися думками щодо прогресу у втіленні реформ в Україні - у сферах судочинства, антикорупції та корпоративного управління, а також обговорили подальшу двосторонню взаємодію в енергетичній галузі.
"Вони констатували схожість підходів та оцінок України і США щодо загроз енергетичній безпеці України та Європи, зокрема стосовно наслідків реалізації проекту "Північний потік-2", – поінформували у Офісі президента.
Зустріч президентів США й України Джо Байдена і Володимира Зеленського планується на кінець липня в США.
- Нагадаємо, 7 червня Байден запросив Зеленського здійснити візит до США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе