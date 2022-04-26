Єрмак: РФ починає газовий шантаж Європи через небажання країн платити за газ у рублях

Про це пише керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми спостерігаємо типове для росіян підвищення ставок і відхід від будь-яких правил та зобов‘язань. У ЄС неодноразово говорили, що платити за газ у рублях не будуть, оскільки у підписаних контрактах не йдеться про розрахунки у «дерев‘яній» валюті. Росія ж намагається розколоти єдність наших союзників. Також РФ доводить, що енергоресурси для них - це зброя. Саме тому ЄС потрібно бути єдиними і запроваджувати ембарго на енергоресурси, позбавляючи росіян їхньої енергетичної зброї", - написав Єрмак.

Додамо, що російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з 27 квітня, чим порушив Ямальський контракт, який діє до кінця 2022 року