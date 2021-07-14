Посли ЄС рекомендували скасувати обмеження на в'їзд для українців, - журналіст
Європейський Союз 15 липня може внести Україну у список країн, для громадян яких слід зняти обмеження на в'їзд
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Посли ЄС сьогодні вирішили додати Україну до рекомендованого списку третіх країн, для яких слід зняти обмеження на в'їзд. Список буде офіційно оновлений завтра", - написав Йозвяк.
Кореспондентка Guardian Дженніфер Ранкін пише, що посли ЄС вирішили додати Україну до списку та прибрати з нього Таїланд та Руанду. Велика Британія, за її словами, не обговорювалася.
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