ЄС до кінця року розморозить €5 млрд для Польщі

Про це повідомляє Укрінформ.

Президентка Єврокомісії заявила, що Брюссель готовий надати Польщі 5 мільярдів євро авансових платежів.

У відповідь Туск зазначив, що негайне розмороження коштів є зусиллям нового польського уряду, але більшою мірою це сталося завдяки полякам, які "не здалися у боротьбі за верховенство права в Польщі".

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За його словами, новий уряд РП вже подав заявку про отримання коштів з Національного плану відновлення.

Туск наголосив, що "до кінця року, символічно під ялинку, Польща отримає перші 5 млрд євро". Він додав, що це не подарунок для Варшави, а кошти, які буде витрачено на енергетичну незалежність РП.

Зокрема, він наголосив, що одним із перших рішень нового уряду буде приєднання до Європейської прокуратури, що свідчить дуже серйозне ставлення Варшави до питань верховенства права.