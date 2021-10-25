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ЄС дозволить роботу "Північного потоку-2" у березні 2022 року, - радник Байдена

25 жовтня, 2021 понедiлок
22:32

Схвалення Німеччиною та Єврокомісією газопроводу «Північний потік-2» може затягнутися до березня

Про це заявив старший радник з енергетичної безпеки США Амос Хохштейн, повідомляє Reuters.

На думку Хохштейна, президент Путін наближається до того, щоб використовувати газ як зброю.

Він зазначив, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку-2», але від спроб протидіяти його будівництву перейшли до нівелювання наслідків введення в експлуатацію.

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газ
Північний потік 2
Путін
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