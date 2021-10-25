ЄС дозволить роботу "Північного потоку-2" у березні 2022 року, - радник Байдена

Про це заявив старший радник з енергетичної безпеки США Амос Хохштейн, повідомляє Reuters.

На думку Хохштейна, президент Путін наближається до того, щоб використовувати газ як зброю.

Він зазначив, що США не змінили негативного ставлення до «Північного потоку-2», але від спроб протидіяти його будівництву перейшли до нівелювання наслідків введення в експлуатацію.