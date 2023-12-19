ЄС дозволив Словаччині експортувати російські нафтопродукти до Чехії

Про це повідомляє Reuters.

Slovnaft, єдиний нафтопереробний завод у Словаччині, що належить угорській компанії MOL, планує скоротити використання російської нафти. Водночас завод заявив, що для цього потрібно більше часу.

Виняток, який дозволяв Чеській Республіці попри антиросійські санкції імпортувати сиру нафтопродукцію російського походження, добіг завершення 5 грудня. Проте продовження його дії до 5 грудня 2024 року було частиною поправок, схвалених у рамках 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Словаччина вимагала продовження дозволу, адже без нього Slovnaft втратив би можливість експортувати нафту до Чехії та був би змушений виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.