ЄС дозволив Словаччині експортувати російські нафтопродукти до Чехії
Євросоюз надав дозвіл Словаччині протягом 2024 року експортувати пальне, вироблене з російської нафти, до Чехії
Про це повідомляє Reuters.
Slovnaft, єдиний нафтопереробний завод у Словаччині, що належить угорській компанії MOL, планує скоротити використання російської нафти. Водночас завод заявив, що для цього потрібно більше часу.
Виняток, який дозволяв Чеській Республіці попри антиросійські санкції імпортувати сиру нафтопродукцію російського походження, добіг завершення 5 грудня. Проте продовження його дії до 5 грудня 2024 року було частиною поправок, схвалених у рамках 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Словаччина вимагала продовження дозволу, адже без нього Slovnaft втратив би можливість експортувати нафту до Чехії та був би змушений виробляти продукцію лише для внутрішнього ринку.
- Раніше, 18 грудня, Євросоюз затвердив 12-й санкційний пакет проти РФ.
- Болгарія з 1 січня 2024 року забороняє експорт палива, виробленого з російської нафти.
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