ЄС готовий відповісти санкціями в разі вторгнення РФ в Україну, - голова Єврокомісії
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила, що ЄС відповість економічними санкціями у випадку російського вторгнення в Україну
Про це вона заявила на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає Інтерфакс Україна.
"Ми хочемо цього діалогу, ми хочемо, щоб конфлікти вирішувалися в організаціях, сформованих саме на такі випадки, але якщо ситуація погіршиться, якщо триватимуть атаки на територіальну цілісність України, ми відповімо серйозними економічними та фінансовими санкціями", - наголосила очільниця Єврокомісії.
Урсула фон дер Ляєн висловила надію, що РФ не вторгатиметься в Україну, але підтвердила готовність до введення санкцій, якщо напад відбудеться.
- Раніше повідомлялося, що США розробили "руйнівний" для російської економіки пакет санкцій, якщо РФ вторгнеться в Україну.
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