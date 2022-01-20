"Рішення вже ухвалене": Кулеба заявив, що США підготувалися "перекрити кисень" економіці РФ

Про це він розповів на брифінгу, передає РБК-Україна.



"США розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару...Принциповим є те, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено", - повідомив Дмитро Кулеба.



Міністр зазначив, що узгодження дій між США та європейськими союзниками - на фінішній прямій.



"США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для її розвитку технологій", - додав очільник МЗС.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ, не чекаючи вторгнення в Україну.

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