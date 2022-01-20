"Рішення вже ухвалене": Кулеба заявив, що США підготувалися "перекрити кисень" економіці РФ
Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США розробили "руйнівний" для російської економіки пакет санкцій
Про це він розповів на брифінгу, передає РБК-Україна.
"США розробили пакет дуже болісних санкцій проти Росії, які здатні завдати руйнівного економічного удару...Принциповим є те, що рішення у Вашингтоні вже ухвалено", - повідомив Дмитро Кулеба.
Міністр зазначив, що узгодження дій між США та європейськими союзниками - на фінішній прямій.
"США готові застосувати всю потужність своїх економічних і фінансових інструментів, щоб перекрити кисень російській економіці. Росія також втратить доступ до цілої низки важливих для її розвитку технологій", - додав очільник МЗС.
- Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ, не чекаючи вторгнення в Україну.
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