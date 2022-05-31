ЄС готує для України новий пакет допомоги на 9 млрд євро

Про це у твітер повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен

"Я рада, що сьогодні ввечері лідери принципово домовилися щодо шостого пакету санкцій. Це важливий крок вперед. Ми також домовилися працювати над механізмом надання Україні нового, виняткового пакету макрофінансової допомоги на суму до 9 мільярдів євро", - зазначила очільниця Єврокомісії.

Також вона зазначила, що у Версалі лідери ЄС домовилися якнайшвидше припинити залежність від російського газу, нафти та вугілля. Це дозволить фактично скоротити близько 90% імпорту нафти з Росії до ЄС до кінця року.

Для реалізації амбітних планів позбавлення залежності від викопних енергоносіїв з Росії у ЄС розробляють проєкт розвитку альтернативних джерел енергії:

"Для цього потрібен план і це REPowerEU. Він має 4 стовпи: економія енергії, диверсифікація викопного палива, масові інвестиції у відновлювані джерела енергії, фінансування".

Нагадаємо, сьогодні уночі у ЄС погодили шостий пакет санкцій проти Росії.

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