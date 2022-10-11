ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, Білорусь можуть також включити, - ЗМІ

Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк у своєму Twitter.

"Вже ведеться робота над потенційним новим пакетом санкцій ЄС щодо Росії. Він може включити конфіскацію активів у Росії, заборону на продаж власності та інші деталі, які розглядалися в попередніх раундах", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Білорусь може знову стати об’єктом санкцій, оскільки її було повністю виключено з восьмого санкційного пакета ЄС.

6 жовтня Рада ЄС затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України. Він став відповіддю на незаконну анексію РФ української території, мобілізацію додаткових військ та відкриті ядерні погрози.