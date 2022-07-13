ЄС готує заходи для пом’якшення наслідків раптової зупинки газу РФ, - Bloomberg

Про це повідомило агентство Bloomberg. із посиланням на проєкт документа Єврокомісії.

Він включає перехід на інший вид палива, як у промисловості, так і у виробництві електроенергії, для економії газу. Також мають впроваджуватись ринкові заходи, включаючи аукціони чи тендерні системи, коли уряди заохочують скорочення споживання великими користувачами, переважно промисловими підприємствами.

Крім того, у документі наголошується на важливості інформаційних кампаній зі скорочення опалення та охолодження, а також обов'язкові ліміти під час кризового рівня готовності.

Згідно з проєктом рішення, Єврокомісія вбачає значний ризик того, що Москва різко і в односторонньому порядку зупинить постачання блакитного палива цього року.

Щоб підготуватися до цього сценарію, Єврокомісія планує рекомендувати додаткові заходи, які блоку слід розглянути, щоб обмежити споживання газу.

Комісія планує рекомендувати при цьому державам-членам враховувати набір критеріїв, приділяючи особливу увагу впливу на ланцюжки постачань і конкурентоспроможність.

Хоча правила газової безпеки ЄС захищають певні групи споживачів, такі як домогосподарства або лікарні, вони також прокладають шлях урядам для визначення пріоритетності певних критично важливих електростанцій, що працюють на газі.

Документ все ще може бути змінений до його ухвалення, запланованого 20 липня.

11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону.

12 липня італійська державна енергетична компанія Eni повідомила, що Газпром скоротив на третину постачання природного газу до Італії.

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