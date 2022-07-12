Росія скорочує на третину постачання газу до Італії

Про це повідомляє Енергоатом з посиланням на італійські ЗМІ.



"Газпром оголосив, що на сьогодні постачатиме Eni приблизно 21 млн кубічних метрів газу на добу, порівняно із середнім показником близько 32 млн кубометрів на добу протягом останніх днів", – повідомила державна енергетична компанія Eni.



Зазначається, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України уряд Італії оголосив про намір покінчити із залежністю від російського газу та уклав нові угоди з іншими постачальниками блакитного палива, такими як Азербайджан, Катар і Алжир.



Відтоді Італія також придбала два термінали для зберігання та регазифікації зрідженого природного газу через свого газового оператора Snam.

Нагадаємо, 11 липня Росія призупинила постачання газу до Німеччини через Північний потік-1 до 21 липня через технічне обслуговування газогону