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ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба

28 листопада, 2023 вiвторок
20:40
Війна з Росією

До майбутнього 12-го пакета санкцій ЄС включені заходи, спрямовані на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.

"Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, - ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами", - сказав він.

Кулеба додав, що очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України. Трете - рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.

"Але насамперед, перше і головне, - це, звісно, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозепом детально обговорювали це питання", - розповів глава МЗС.

Він додав, що триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.

  • 26 жовтня стало відомо, що країни G7 оголосять про механізм обмеження імпорту російських алмазів до кінця жовтня, після чого Європейський Союз одразу ж фіналізує пропозицію щодо 12-го пакету санкцій проти Росії.
  • Кореспондентка Еспресо повідомила, що на саміті лідерів країн ЄС обговорять посилення санкцій проти РФ. У наступний 12-й пакет санкцій увійдуть російські діаманти, російській алюміній і товари подвійного використання.
  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у п'ятницю, 27 жовтня, заявила, що Європейський Союз готує новий, 12-й пакет санкцій проти Росії.
  • 28 листопада ЗМІ повідомили, що Єврокомісія затвердила пропозицію про заборону на продаж російських алмазів – її передано країнам-членам ЄС.
зброя
санкції проти Росії
безпілотник
Дмитро Кулеба
Жозеп Боррель
Військові новини
санкції ЄС проти Росії
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