ЄС готує заходи з придушення здатності РФ виробляти ракети та БПЛА, - Кулеба
До майбутнього 12-го пакета санкцій ЄС включені заходи, спрямовані на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем у Брюсселі, передає Інтерфакс-Україна.
"Чотири важливі рішення перебувають у стадії розробки. Пакет санкцій, про який згадав Жозеп, - ми цінуємо зусилля, що тривають. Я хотів би наголосити на одному конкретному елементі цієї пропозиції щодо санкцій, а саме - на заходах, спрямованих на придушення здатності Росії виробляти ракети та безпілотники. Деякі з цих заходів уже внесені до пакета, і ми з нетерпінням очікуємо на їх ухвалення державами-членами", - сказав він.
Кулеба додав, що очікується рішення про використання заморожених російських активів з метою відновлення України. Трете - рішення про запуск нового українського фонду для забезпечення макрофінансової допомоги Україні.
"Але насамперед, перше і головне, - це, звісно, рішення про відкриття переговорів про вступ України до Європейського Союзу. І я можу підтвердити, що ми з Жозепом детально обговорювали це питання", - розповів глава МЗС.
Він додав, що триває робота з державами-членами над ухваленням цього рішення.
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