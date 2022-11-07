ЄС і Казахстан домовилися про партнерство у сферах видобутку сировини та розвитку новітніх технологій

Про це інформують на сайті Європейської Комісії.

7 листопада в кулуарах кліматичної конференції Європейський Союз та Казахстан уклали Меморандум про взаєморозуміння у сферах видобутку сировинних матеріалів, виробництва акумуляторних батарей та "зеленого" водню, що відповідає стратегічним інтересам обох сторін.

"Сьогодні під час участі у COP27 в Єгипті президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Казахстану Аліхан Смаілов підписали Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковується партнерство між ЄС і Казахстаном. Угода має на меті забезпечити розвиток безпечного та стабільного постачання сировинних матеріалів та продуктів перероблення. Вона також спрямовані на розвиток мереж виробництва поновлювального водню та циклу виробництва акумуляторів, що має прискорити зелену та цифрову трансформацію обох сторін", - повідомляють у документі.

Сторони визначатимуть пріоритетні проєкти у галузі поновлювальної енергетики для ширшого залучення приватних інвестицій. При цьому сторони відзначають єдині підходи з дотримання високих стандартів в охороні довкілля, у соціальній сфері та у системі управління.

Партнерство між ЄС і Казахстаном передбачає залучення новітніх технологій в індустрію видобутку та перероблення, а також у розвиток інноваційних технологічних рішень.

Ще один напрямок спрямований на підвищення стійкості всієї ланки видобутку сировинних матеріалів, складових елементів з виробництва акумуляторних батарей та "зеленого" водню. Ця мета буде досягатися завдяки забезпеченню прозорості та повного інформування про заходи, що стосуються інвестицій, операцій та експортних постачань.

Третій напрямок охоплює співробітництво сторін у розвитку виробничих спроможностей, у підготовці персоналу та розвитку інновацій. Зокрема, декарбонізації процесів видобутку сировинних матеріалів шляхом використання поновлювальної енергії та впровадження цифрових технологій, перероблення промислових мінеральних відходів із вилученням з них корисних сировинних матеріалів.

ЄС і Казахстан зобов’язалися розробити дорожню карту на 2023-2024 рік з реалізації Меморандуму. При цьому вже погоджені конкретні заходи на наступні пів року.

Повідомляється, що 8 листопада президент Єврокомісії підпише подібний документ про партнерство між ЄС і Намібією.

5 жовтня посла Росії Олексія Бородавкіна викликали до МЗС Казахстану через висловлювання речниці МЗС РФ Марії Захарової щодо посла України Петра Врублевського.

15 жовтня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про внесення змін до військової доктрини країни.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb