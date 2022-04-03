ЄС має обговорити заборону імпорту російського газу, - міністерка оборони Німеччини

Про це повідомляє Reuters з посиланням на інтерв'ю Ламбрехт мовнику ARD.



"Повинна бути реакція. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді", - сказала міністерка.



Але у Міноборони Німеччини зазначили, що міністрам ЄС тепер доведеться обговорити заборону.



Поки що Берлін опирався зростаючим закликам ввести ембарго на імпорт енергоносіїв з Росії, заявляючи, що його економіка та економіка інших європейських країн занадто залежать від них. Росія забезпечує 40% потреб Європи в газі.



ЄС вже деякий час працює над додатковими санкціями, але економічний комісар Паоло Джентілоні заявив 2 квітня, що будь-які додаткові заходи не вплинуть на енергетичний сектор.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав такі міжнародні організації, як Міжнародний комітет Червоного Хреста, отримати доступ до постраждалих районів, щоб самостійно документувати звірства РФ.



3 квітня голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав місію Гаазького суду приїхати до Бучі для збору доказів вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін посилить санкції проти РФ після оприлюднення фото звірств окупантів.

У відповідь на злочини Росії у Бучі США готують новий пакет санкцій.