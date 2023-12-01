ЄС має випустити військові облігації для підтримки власної оборони та України, - прем'єрка Естонії
Естонія вважає, що ЄС повинен випустити спільні боргові зобов'язання, щоб допомогти підтримати свій оборонний сектор і надати більшу підтримку Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
Очільниця уряду Естонії Кая Каллас заявила, що спільна програма випуску облігацій, подібна до тієї, що була запроваджена для допомоги країнам-членам ЄС у відновленні після пандемії, відповість на критику з боку оборонної промисловості щодо недостатньої кількості замовлень для нарощування виробництва озброєнь.
Однак такий крок щодо випуску додаткових боргових зобов'язань на додаток до програми запозичень ЄС на суму 750 мільярдів євро для боротьби з Covid-19, швидше за все, зіткнеться з опозицією з боку держав з більш жорсткою фіскальною політикою, таких як Нідерланди, Австрія, Фінляндія і Швеція.
Каллас зазначила, що російське вторгнення вплинуло на всі країни-члени, і тому вони повинні надати підтримку.
"Безпека все ще залишається для деяких країн приємною інтелектуальною дискусією або чимось, що ми можемо зробити в майбутньому, - заявила Каллас у п'ятницю в інтерв'ю в кулуарах кліматичного саміту COP28 в Дубаї. - І ви не бачите нагальної потреби в цьому, тому що у вас набагато кращі сусіди, ніж у нас. Але врешті-решт це стосується всіх. Але, зрештою, це проблема кожного".
Пропозиція, вперше висунута Естонією, отримала підтримку Шарля Мішеля, президента Європейської ради.
Каллас зазначила, що Росія і Китай збільшують витрати на оборону більш ніж удвічі, а ЄС відстає від них. Вона сказала, що Москва також намагається використовувати мігрантів для дестабілізації ситуації в країні, повторюючи аналогічний крок Фінляндії.
- У вівторок, 28 листопада, міністри закордонних справ країн Балтії оголосили, що не братимуть участі у зустрічі Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Скоп'є наприкінці тижня, на якій буде присутній міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
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