Про це в Twitter повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Наступного тижня може бути досягнуто угоди щодо нафтової стелі - багато що залежатиме від подальших переговорів із саудівцями", - написав він.

Йозвяк також зазначив, що подальші санкції Євросоюзу проти Росії наразі ще обговорюють. За його словами, їх можуть презентувати цього місяця, однак, імовірно, вони більше стосуватимуться усунення лазівок, аніж запровадження нових обмежень.

Лідери G7 домовилися про принцип обмеження цін на червневому саміті, але відтоді тривали переговори щодо деталей впровадження такої схеми. У жовтні обмеження цін на нафту було закріплене і в пакеті санкцій Європейського Союзу. Обмеження стосуватимуться російських нафти та нафтопродуктів, що постачаються морським транспортом. Якщо нафту закуповуватимуть за вищою ціною, ніж встановлено, обслуговування її морського перевезення буде заборонено. Такий крок покликаний позбавити Росію наддоходів унаслідок продажу нафти. Водночас незрозуміло, чи запровадять граничну ціну на неї такі великі покупці, як Китай та Індія.

США вважають, що Заходу слід спробувати встановити граничну ціну на російську нафту на позначці близько 60 доларів за барель.

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