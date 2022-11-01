ЄС надасть €25,5 млн на забезпечення термінових енергетичних потреб України
Євросоюзу вдалося залучити 25,5 мільйона євро для задоволення негайних потреб України в енергетичній сфері
Про це єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила сьогодні, 1 листопада, під час візиту у Київ, повідомляє "Європейська правда".
Разом із Енергетичним співтовариством ЄС (ENTSO-E) Єврокомісія створила Фонд енергетичної підтримки України, до якого і були залучені згадані кошти.
Очікується, що найближчими днями міністерство енергетики України та ENTSO-E розпочнуть спільну кампанію з мобілізації подальшої підтримки з боку приватного сектору.
Окрім того, за словами Сімсон, ЄС разом із державами-членами та приватними компаніями доставив в Україну аварійне енергетичне обладнання на мільйони євро, але рівень підтримки має бути збільшений у світлі ескалації атак з боку Росії.
Також єврокомісарка оголосила в Києві, що ЄС виділить 13 мільйонів євро на відновлення лабораторій, пошкоджених російськими окупантами на ядерному майданчику Чорнобильської АЕС, а також про намір спрямувати через Міжнародне агентство з атомної енергії ще 3,5 мільйона євро на підтримку України в цьому секторі.
- Єврокомісарка прибула до Києва у вівторок після ракетних ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України і заявила про необхідність збільшення підтримки українського енергосектору.
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