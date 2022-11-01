Єврокомісарка з питань енергетики прибула до столиці

Про це пише у твіттері європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон.

Сімсон наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям до перемоги.

24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb