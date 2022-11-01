Єврокомісарка з питань енергетики прибула до столиці
1 листопада єврокомісарка з питань енергетики прибула до Києва та наголосила про необхідність посилення допомоги українському енергосектору
Про це пише у твіттері європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
"Сьогодні я перебуваю в Києві, щоб допомогти збільшити підтримку енергетичного сектору України. Українська енергетична інфраструктура зазнає цілеспрямованої атаки з боку Росії - жорстокої та негуманної тактики, спрямованої на те, щоб спричинити людські страждання з наближенням зими" - написала Сімсон.
Сімсон наголосила, що Європейський Союз готовий допомагати українцям до перемоги.
- 24 жовтня єврокомісарка з енергетики заявила, що Європа готова перезимувати без російського газу.
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