ЄС надасть додаткову гуманітарну допомогу Україні для проходження зими

Про це йдеться на порталі Єврокомісії.

"Цього місяця комісія координує нове доставлення екстреної допомоги обсягом понад 1800 тонн, у тому числі в галузі енергетики, для підтримки України через Механізм цивільного захисту ЄС", - повідомляють у зверненні.

Зазначається, що крайню допомогу Україна отримала з Бельгії, Фінляндії, Німеччини, Словаччини, Люксембургу та Швеції. Вона включає постачання енергії, предмети для прихистків, набори для надання першої допомоги, захисний одяг, протипожежне обладнання, водовози та автобуси.

"Руйнування енергетичної інфраструктури України досягає критичної точки. Напередодні зими людям відключають електрику та опалення. Ключовим пріоритетом наших гуманітарних операцій сьогодні є збільшення допомоги у підготовці до зими", - зазначив єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

17 листопада Канада під час сьомої зустрічі Контактної групи з оборони України "Рамштайн" розкрила деталі нового траншу допомоги для України на близько 34 млн доларів. Зазначається, що з цих коштів приблизно 5 млн доларів США піде на продовження надання супутникових зображень ЗСУ, понад 18 мільйонів доларів - на додаткові камери дронів з високою роздільною здатністю. Решта допомоги піде на забезпечення додаткового зимового спорядження для підтримки ЗСУ.

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