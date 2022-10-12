ЄС надав Україні додаткові €550 млн на ремонт енергетичної інфраструктури
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) 12 жовтня надав Україні додаткові €550 млн на ремонт енергетичної інфраструктури
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграмі.
Шмигаль розповів, що ці кошти допоможуть покрити витрати на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримати стабільність української електромережі. Також допомога буде спрямована на відновлення надання муніципальних та базових послуг населенню у громадах.
Прем'єр-міністр зазначив, що за два місяці в межах пакету екстреної підтримки від Європейського інвестиційного банку та Єврокомісії Україна отримала €1,05 млрд. Ще €540 млн будуть виплачені шляхом відновлення фінансування спільних проєктів.
"Очікуємо, що ЄІБ і ЄС будуть одними з лідерів у масштабній післявоєнній відбудові, економічному відновленні та фінансуванні розвитку інфраструктури нашої країни", - пише Шмигаль.
- Близько 30% енергетичної інфраструктури України з понеділка 10 жовтня було уражено російськими ракетами.
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