ЄС наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським, - FT
У Євросоюзі хочуть, щоб китайський лідер розмовляв із президентом України Володимиров Зеленським так само, як він спілкувався з Путіним
Про це повідомляє Financial Times.
За інформацією джерел видання у владних структурах Союзу, блок вважає за необхідне, аби Сі Цзіньпін поговорив з Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.
"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною," - заявив анонімний чиновник FT.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський розповів, що не отримав відповіді на свою пропозицію зустрітися із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. За його словами, він також не отримав від Китаю жодної реакції на запропоновану Україною "формулу миру" із 10 пунктів.
- За даними Financial Times Сі Цзіньпін після зустрічі з Володимиром Путіним планує провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
- 20 березня у Білому домі закликали Сі Цзіньпіна провести розмову із президентом України Володимиром Зеленським.
- У листопаді 2022 року на саміті Великої двадцятки на Балі Володимир Зеленський представив "формулу миру" з 10 пунктів.
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