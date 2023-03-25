Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією джерел видання у владних структурах Союзу, блок вважає за необхідне, аби Сі Цзіньпін поговорив з Володимиром Зеленським та наполягає на такому діалозі.

"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною," - заявив анонімний чиновник FT.