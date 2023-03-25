Про це Зеленський сказав у інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

За його словами, він не отримав від Китаю жодної реакції на запропоновану Україною "формулу миру" із 10 пунктів та пропозицію про зустріч на вищому рівні.

"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Я не отримував пропозиції зустрітися. Хоча дипломатичними каналами давав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю", - сказав Зеленський.

Президент України також висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Росією та Україною. Він зазначив, що "повага суверенітету та територіальної цілісності" має бути на першому місці.