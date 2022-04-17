ЄС не буде запроваджувати нафтове ембарго проти Росії поки Макрон не виграє вибори президента Франції, - інвестиційний банкір

Експерт висловив таку думку в етері Еспресо.TV.



"Була стаття у New York Times, що нафтове ембарго затягується через вибори у Франції. Оскільки виростуть ціни, коли це відбудеться. А це дасть можливість Марін Ле Пен перемогти Макрона", - зазначив Фурса.



Інвестбанкір додав, що ніхто у світі не хоче перемоги Ле Пен на виборах президента Франції, адже вона - подружка президента країни-агресорки Росії Володимира Путіна.



"Тому до кінця квітня, поки вибори не відбудуться, вони будуть дуже обережно поводитися з фразами про нафтове ембарго. Потім, якщо переможе Емманюель Макрон, а базовий сценарій такий, що чинний президент Франції перемагає, це відкриє можливість для більш різких рухів", - зауважив Сергій Фурса.

Нагадаємо, соціологи з'ясували, що фаворитом у другому турі президентських виборів у Франції є чинний глава держави Емманюель Макрон.

Макрон перед другим туром виборів заговорив про створення міністерства, яке куруватиме відмову від нафти, газу і вугілля.

Премʼєр-міністр України 2014-2016 рр. Арсеній Яценюк вважає, що європейським країнам складно відмовитися від російського газу, але це можливо, а от від нафти - абсолютно реально.