ЄС не вимагає від Молдови приєднатися до санкцій, але був би радий такому кроку, – посол Мажейкс

Про це Мажейкс заявив в етері телеканалу Primul în Moldova.

"ЄС не вимагає. Ми розуміємо, що Молдова має свою специфічну ситуацію, і не завжди було можливо приєднуватися до тих чи інших кроків", – зазначив він.

Посол ЄС підкреслив, що йдеться не про "антиросійські санкції", а про "санкції проти Росії через російську агресію та напад на Україну". Він зазначив, що ЄС не висував чіткої вимоги приєднатися до цих санкцій.

Він, однак, додав, що для ЄС "буде важливим і те, як Молдова розвиватиметься і в цьому напрямку".

"Від країн-кандидатів очікують, що вони поступово наближатимуть свою зовнішню політику до політики ЄС. Чіткої вимоги немає, але ми будемо раді бачити, що Молдова зможе приєднуватись до тих чи інших санкцій", – сказав Мажейкс.

8 липня президент Росії визнав негативний вплив санкцій на економіку. Путін також визнав, що видобуток газу в січні-травні скоротився на 2%, але ситуація в російському паливно-енергетичному комплексі залишається стабільною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb