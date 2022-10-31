Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на заяву глави німецького МЗС Анналена Бербок.

"Я чітко дала зрозуміти минулого тижня, що ми введемо в дію новий пакет санкцій, що ми також вивчатимемо, чи можемо ми внести КВІР до списку терористичних організацій", - сказала вона.

Відомо, що глава КВІР попередив іранських протестувальників, що субота буде останнім днем, коли вони зможуть вийти на вулиці, давши зрозуміти, що сили безпеки можуть посилити й без того жорсткі репресії проти учасників масштабних протестів.

Бербок також заявила, що переговори про угоду щодо ядерної програми Ірану між Тегераном та Заходом наразі не ведуться. США раніше вже внесли Корпус вартових ісламської революції до списку терористичних організацій.

13 жовтня у звіті американського Інституту дослідження війни експерти заначили, що Росія, імовірно, перекинула на окуповані українські території персонал, пов'язаний із Корпусом вартових ісламської революції. У Центрі кажуть, що іранські інструктори безпосередньо контролюють запуск "шахедів" по цивільних об'єктах в Україні, в тому числі в Миколаївській та Одеській областях.

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