ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Ми активізуємо наші зусилля та працюємо з партнерами, щоб надати екстрену підтримку, яка потрібна Україні для відновлення та підтримки електроенергії та опалення для цивільного населення", - сказала вона.

Через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидше доставлення в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії. Зокрема, Україна отримає 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.

Відомо, що кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню малого та середнього розміру.

"Європейська комісія додатково працює над новим енергетичним центром rescEU у Польщі, щоб дозволити пожертви від третіх сторін і допомогти з їх доставленням в Україну скоординовано, зокрема з нашими партнерами з G7", - додала президентка Єврокомісії.

Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.

В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.

Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.

Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.

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