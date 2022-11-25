ЄС передає Україні 200 трансформаторів і 40 великих генераторів
ЄС передає Україні 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів
Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
"Ми активізуємо наші зусилля та працюємо з партнерами, щоб надати екстрену підтримку, яка потрібна Україні для відновлення та підтримки електроенергії та опалення для цивільного населення", - сказала вона.
Через Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації Єврокомісія наразі готує якнайшвидше доставлення в Україну наступних великих пожертв держав-членів та безпосередньо з резерву комісії. Зокрема, Україна отримає 200 трансформаторів середнього розміру та великий автотрансформатор із Литви, автотрансформатор середнього розміру з Латвії, 40 важких генераторів із резерву rescEU, розташованих у Румунії.
Відомо, що кожен із наданих генераторів може забезпечити безперебійним харчуванням лікарню малого та середнього розміру.
"Європейська комісія додатково працює над новим енергетичним центром rescEU у Польщі, щоб дозволити пожертви від третіх сторін і допомогти з їх доставленням в Україну скоординовано, зокрема з нашими партнерами з G7", - додала президентка Єврокомісії.
- Унаслідок російських атак 23 листопада всі українські АЕС були аварійно зупинені. Майже вся Україна залишилась без світла та води.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав знеструмлення України через російські атаки жахливим початком зими.
- В Укренерго повідомили, що Україна планує закуповувати електроенергію у Європи.
- Фінляндія передасть Україні енергетичне обладнання, необхідне для стабілізації системи.
- Франція вирішила передати Україні 100 потужних генераторів, які допоможуть людям пережити зиму.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.43
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.22
- Актуальне
- Важливе