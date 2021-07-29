ЄС планує у вересні повернутися до питання другого траншу допомоги Україні
Україна продовжить діалог з ЄС щодо отримання другого траншу макрофінансової допомоги у вересні 2021 року
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Міністр фінансів Сергій Марченко домовився про це з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови, яка відбулася 29 липня.
Зазначається, що Марченко та Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.
"Вчора президент Володимир Зеленський мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. І ми сподіваємось на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом вже найближчим часом", - сказав Марченко.
"Для нас важливо бути у постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс.
Міністр фінансів запросив віце-президента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.
- Нагадаємо, МВФ 9 червня 2020 року затвердив нову 18-місячну програму stand-by для України на 3,6 млрд СПЗ, або майже $5 млрд, із негайним виділенням $2,1 млрд першого траншу.
- Після виділення першого траншу було намічено чотири перегляди програми - за підсумками червня, вересня і грудня 2020 року, а також червня 2021 року із завершенням переглядів 1 вересня та 1 грудня 2020 року, а також 15 травня і 15 жовтня - 2021 року. Розміри другого траншу - по $700 млн, третього - $560 млн і завершального четвертого - $980 млн.
- Віртуальна місія щодо першого перегляду програми тривала з кінця 2020 року. Вона завершилася 13 лютого без рекомендації про виділення другого траншу. Голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив про необхідність додаткових дискусій і більшого прогресу з боку України.
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