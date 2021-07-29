ЄС планує у вересні повернутися до питання другого траншу допомоги Україні

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко домовився про це з виконавчим віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом під час телефонної розмови, яка відбулася 29 липня.

Зазначається, що Марченко та Домбровскіс обговорили прогрес у виконанні поточних домовленостей, які є умовою отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС.

"Вчора президент Володимир Зеленський мав конструктивну розмову з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою. І ми сподіваємось на продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом вже найближчим часом", - сказав Марченко.

"Для нас важливо бути у постійному діалозі з вами. Ми готові повернутися до питання отримання другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у вересні цього року", - сказав Домбровскіс.

Міністр фінансів запросив віце-президента Єврокомісії на особисту зустріч в Україні 23-24 серпня.