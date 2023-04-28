Про це інформує Reuters.

Компанії, які створюють системи на основі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, зобов'язані будуть вказувати джерела захищених авторським правом матеріалів, які вони використовують для навчання своїх алгоритмів. Це один із пунктів закону про штучний інтелект, який Європейська комісія почала розробляти майже два роки тому.

Закон має регулювати нові технології, які набули широкого поширення та інвестицій після запуску чат-бота ChatGPT на основі штучного інтелекту OpenAI.

За пропозиціями Єврокомісії системи ШІ будуть розподілені за рівнем ризику: від мінімального до обмеженого, високого та неприйнятного. До останньої категорії можуть належати біометричне спостереження, дезінформація або дискримінація.

Депутатка Європейського парламенту Свенья Хан повідомляє, що ця пропозиція була додана в останню хвилину після дебатів у комітетах. Спочатку деякі члени комітету хотіли повністю заборонити використання матеріалів, захищених авторським правом, але потім згодилися на компроміс у вигляді вимоги прозорості.

"Всупереч консервативним бажанням посилити стеження та лівим фантазіям про надмірне регулювання парламент знайшов надійний компроміс, який пропорційно регулюватиме штучний інтелект, захищатиме права громадян, а також сприятиме інноваціям та стимулюватиме економіку", – сказала Свенья Хан.