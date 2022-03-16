ЄС планує закупити українським біженцям вакцини проти кору та поліомієліту

Про це пише Reuters. З такою заявою виступила комісар ЄС з питань охорони здоров’я Стелла Кіріакідес.



"Охоплення вакцинацією в Україні було дуже низьким для захворювань, які можна запобігти вакцинацією, особливо для дітей, таких як туберкульоз, поліомієліт, кір, а також від COVID-19", – сказала Кіріакідес.



Європейська комісія працює над тим, щоб закупити вакцини для імунізації біженців проти цих хвороб.



У 2020 році 82% українських дітей були щеплені проти кору і близько 93% населення були щеплені проти туберкульозу. Останні дані щодо щеплень від поліомієліту показують, що 84% дітей були щеплені, але в деяких регіонах ця частка впала до 60%.



Також можливі спалахи COVID-19 через низький рівень вакцинації українців та тісні умови, в яких вони подорожують до ЄС.



За даними ВООЗ, менше 35% українців повністю вакциновані проти COVID-19, що вдвічі менше, ніж у середньому по ЄС.



Європейський Союз створив механізм для полегшення передачі хворих українських біженців до лікарень по всій Європі, щоб запобігти перевантаженню медичних закладів у сусідніх країнах.

Наразі немає планів вимагати підтвердження вакцинації від COVID-19 у біженців, але розглядають кампанії з підвищення обізнаності щодо необхідності та наявності вакцин, повідомили представники ЄС.



Кіріакідес додала, що країни ЄС наразі мають достатньо запасних доз для вакцинації українських біженців проти COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації профілактики інфекційних хвороб у місцях перебування переселенців і біженців.

З початку повномасштабної війни в Україні територію нашої країни покинули більше ніж 3 млн людей.