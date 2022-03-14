Як уникнути інфекційних хвороб у притулках для переселених та біженців. Пояснення МОЗ

Про це пресслужба Міністерства повідомила у Facebook.



"Війна в рази збільшила кількість внутрішніх переміщень. Багато хто зараз живе або проводить час в спеціально облаштованих місцях для перебування переселенців/біженців. Велике скупчення людей у вагонах поїздів та в місцях для ночівлі, відсутність сталого доступу до проточної води і засобів гігієни можуть загрожувати поширенням інфекційних хвороб. Запобігти цьому можна завдяки застосуванню адекватних засобів профілактики. Серед них: забезпечення постійного водопостачання, належних санітарно-гігієнічних умов та доступу до медичних послуг", - йдеться у повідомленні.



Як уникнути поширення інфекційних захворювань, якщо ви перебуваєте у тимчасовому притулку?

Дотримуйтесь фізичної дистанції.

Не торкайтеся руками обличчя. За можливості продовжуйте носити маски.

Мийте руки перед вживанням їжі. Якщо немає доступу до води, можна використовувати антисептик, у крайньому разі – вологі серветки.

Дотримуйтеся правил респіраторної гігієни: у разі кашлю та чхання прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя. Одразу викидайте використані серветки в контейнер для сміття, обробляйте руки спиртовмісним антисептиком і за можливості мийте руки з милом.

Зверніться за медичною допомогою, як тільки у вас з'явилися симптоми.



Якщо в приміщеннях обмежений доступ до води та засобів гігієни підвищується ризик виникнення харчових отруєнь. Найчастіше небезпеку становлять сирі або без належної термічної обробки продукти тваринного походження. Також небезпечними можуть бути немиті або погано вимиті фрукти та овочі.



"Якщо у вас почалися ознаки харчового отруєння (діарея та/або блювання), головне – запобігти зневодненню. Намагайтеся пити багато рідини. У разі погіршення стану (кров в калі, підняття температури вище 38,5°С, відсутність або дуже рідке сечовипускання, висока сухість у роті та горлі, запаморочення, коли встаєте) – якомога швидше зверніться по медичну допомогу", - повідомляє МОЗ.



На що потрібно звернути увагу волонтерам під час облаштування безпечного місця для притулку?

Забезпечте людей, які перебувають у місці тимчасового перебування, теплим одягом і ковдрами.

Провітрюйте приміщення щонайменше тричі на день, проводьте щоденне вологе прибирання.

За можливості організуйте скринінг людей на наявність ознак інфекційних захворювань (тестування, огляд медичним працівником).



Також варто облаштувати приміщення, для ізоляції людей, які можливо матимуть симптоми гострих респіраторних або інших захворювань. (Гарячка, ломота в тілі, діарея тощо).

