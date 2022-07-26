Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву пресслужби Ради ЄС.

На сьогодні санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включно із обмеженнями щодо фінансів, енергетики, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші.

Як передає Європейська Правда, на додаток до економічних санкцій проти Росії ЄС запровадив різноманітні заходи у відповідь на злочинні дії РФ проти України.

До них зокрема належать: обмеження економічних відносин із незаконно анексованими Кримом та містом Севастополем, а також з непідконтрольними уряду територіями Донецької та Луганської областей; індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.