ЄС прибрав з проєкту шостого пакету санкцій заборону на російську трубопровідну нафту, - Reuters
Країни Євросоюзу домовилися прибрати з шостого пакета санкцій проти Росії пункт про ембарго на трубопровідну нафту
Про це повідомляє Reuters.
За даними агенції, у проєкті підсумкової заяви саміту ЄС є пункт про відмову від заборони на постачання трубопровідної нафти з Росії. У документі цей виняток названо тимчасовим та компромісним кроком, на який члени Євросоюзу були вимушені піти через незгоду низки країн із повним ембарго на нафту з РФ.
"Європейська рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії поширюватиметься на сиру нафту, а також нафтопродукти, що постачаються з Росії до держав-членів ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що надходить трубопроводами", - йдеться у проєкті заяви.
Зазначається, що таке рішення було ухвалено задля забезпечення "чесної конкуренції та рівних умов" для європейських країн на енергетичному ринку.
- 27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом.
- 29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти.
- 30 травня верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що країни ЄС узгодять питання про ембарго на нафту з РФ.
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