Про це повідомляє Reuters.

За даними агенції, у проєкті підсумкової заяви саміту ЄС є пункт про відмову від заборони на постачання трубопровідної нафти з Росії. У документі цей виняток названо тимчасовим та компромісним кроком, на який члени Євросоюзу були вимушені піти через незгоду низки країн із повним ембарго на нафту з РФ.

"Європейська рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії поширюватиметься на сиру нафту, а також нафтопродукти, що постачаються з Росії до держав-членів ЄС, за тимчасовим винятком сирої нафти, що надходить трубопроводами", - йдеться у проєкті заяви.

Зазначається, що таке рішення було ухвалено задля забезпечення "чесної конкуренції та рівних умов" для європейських країн на енергетичному ринку.

27 травня повідомлялося, що країни Євросоюзу обговорюють ембарго на постачання російської нафти, за винятком сировини, що постачається трубопроводом.

29 травня Єврокомісія запропонувала країнам-членам ЄС новий план з поступової відмови від постачання російської нафти.

30 травня верховний представник Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив переконання, що країни ЄС узгодять питання про ембарго на нафту з РФ.

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