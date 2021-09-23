ЄС пропонує Україні позначити орієнтири щодо кліматичної нейтральності до 2050 року
Євросоюз запропонував Кабінету міністрів визначитися з орієнтирами для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року, на 10 років раніше від запланованого часу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"ЄС вітає подання Україною Оновленого національно визначеного внеску в Паризьку угоду (НВВ2) з посиленими цілями, а також заохочує її до продовження роботи над конкретними орієнтирами для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року й закликає узгодити галузеві стратегії з метою", - повідомляється в пресрелізі представництва ЄС в Україні.
Євросоюз наголосив на необхідності проведення реформ в Україні для виконання зобов'язань посиленого НВВ2 і для скорочення викидів.
"ЄС наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення, впровадження і забезпечення дотримання екологічного законодавства України та Державної стратегії управління лісами", - зазначено в повідомленні.
Україна відповідно до НВВ2 має до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року, а до 2060-го - досягти кліматичної нейтральності.
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