ЄС пропонує Україні позначити орієнтири щодо кліматичної нейтральності до 2050 року

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"ЄС вітає подання Україною Оновленого національно визначеного внеску в Паризьку угоду (НВВ2) з посиленими цілями, а також заохочує її до продовження роботи над конкретними орієнтирами для досягнення кліматичної нейтральності до 2050 року й закликає узгодити галузеві стратегії з метою", - повідомляється в пресрелізі представництва ЄС в Україні.

Євросоюз наголосив на необхідності проведення реформ в Україні для виконання зобов'язань посиленого НВВ2 і для скорочення викидів.

"ЄС наголосив на необхідності якнайшвидшого ухвалення, впровадження і забезпечення дотримання екологічного законодавства України та Державної стратегії управління лісами", - зазначено в повідомленні.

Україна відповідно до НВВ2 має до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року, а до 2060-го - досягти кліматичної нейтральності.

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