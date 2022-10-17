ЄС розгляне запровадження "тимчасового цінового коридору" на російський газ, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

На саміті 20-21 жовтня лідери ЄС вивчать низку варіантів обмеження цін на газ, щодо якого немає згоди вже кілька тижнів. Єврокомісія має намір запропонувати заходи щодо боротьби з енергетичною кризою у вівторок, до зустрічі лідерів.

У підготовленому документі йдеться про те, що лідери погодяться "вивчити тимчасовий динамічний ціновий коридор" на природний газ доти, доки не буде розроблено ліміт на ціни.

Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть встановити ціновий коридор для гуртових угод, що означало б ціновий діапазон із середнім значенням нижчим від ринкової ціни.

Згідно з інформацією, лідери також "вивчать тимчасові рамки ЄС для обмеження ціни на газ при виробництві електроенергії на рівні, який допоможе знизити ціни на електроенергію, не призводячи до загального збільшення споживання газу".

Раніше повідомлялося, що Євросоюз відмовляється від обмеження ціни на російський газ, але продовжує введення несподіваних податків на "надлишкові" прибутки енергетичних компаній.