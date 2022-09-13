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ЄС відмовляється від обмеження ціни на російський газ, – Guardian

13 вересня, 2022 вiвторок
16:16
Економіка газ

Євросоюз відмовляється від обмеження ціни на російський газ, але продовжує введення несподіваних податків на "надлишкові" прибутки енергетичних компаній

Про це інформує The Guardian із посиланням на документ.

Виконавча влада ЄС не вводитиме верхньої межі цін на російський чи якийсь інший імпортний газ.

"Проєкт постанови щодо "інструменту вирішення надзвичайної ситуації у сфері електроенергетики", з яким ознайомились журналісти, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ", – йдеться в повідомленні.

Водночас ЄС, ймовірно, стягуватиме податки з високого прибутку компаній у сфері енергетики з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

Повідомляється, що остаточний текст документа ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії ЄС щодо отримання достатньої підтримки з боку держав-членів для її кращого варіанта обмеження постачання газу РФ.

  • Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.
  • Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність "Північного потоку"
  • У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський  закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.
  • Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".
  • РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".
  • 4 вересня стало відомо, що Європейська організація ядерних досліджень розробляє план зупинки своїх прискорювачів часток, зокрема й великого адронного колайдера, якщо у Франції не вистачить електрики через енергетичну кризу в Європі
  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що Ізраїль зможе надати ЄС майже 10% того обсягу газу, який Європа отримала від Росії у 2021 році, а в Азербайджані заявили, що до кінця року планують доставити до ЄС на третину більше газу, ніж торік.

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Світ
ЄС
газ
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