Про це повідомляє The Wall Street Journal.

"Європейська організація ядерних досліджень (CERN) розробляє плани закриття деяких своїх прискорювачів елементарних частинок у періоди пікового попиту. CERN також розглядає можливість простою великого адронного колайдера, найбільшого у світі прискорювача, якщо це необхідно... Нас хвилює справді стабільність мережі, тому що ми робимо все можливе, щоб запобігти знеструмленню в нашому регіоні", - сказав голова комісії з управління енергією Центру Серж Клоде.

Таке рішення керівництво CERN прийняло після того, як Росія вирішила використовувати газовий шантаж Європи й зупинила роботу "Північного потоку".

"Приготування показують далекосяжні наслідки дій Москви по перетворенню залежності Європи від постачань енергоносіїв з Росії у зброю економічної війни. Надзвичайні заходи обговорюються після того, як російський енергетичний гігант "Газпром" заявив в п'ятницю, що на невизначений термін припинить постачання природного газу по газопроводу "Північний потік", головній російській артерії для доставлення палива в Європу, що наближає континент до нормування газу з наближенням зими", - пише WSJ.

Як йдеться у повідомленні, CERN розташований на розгалуженому комплексі, який пролягає на кордоні Франції та Швейцарії, і є одним із найбільших споживачів електроенергії у Франції. На піку роботи він споживає майже 200 МВт електроенергії, що на третину більше, ніж споживає все сусіднє місто Женева.

Якраз на початку липня великий адронний колайдер після перезапуску запрацював з вдвічі більшою потужністю.

"Головне завдання CERN полягає в тому, щоб великий адронний колайдер працював і уникнув раптової зупинки, яка може вивести з ладу машину вартістю $ 4,4 млрд", - сказав Клоде.

Також повідомляється, що CERN веде переговори зі своїм постачальником електроенергії, контрольованим державою французьким енергетичним гігантом EDF SA, щоб отримати заздалегідь (за день) попередження про менше постачання електроенергії.

"Європейська організація ядерних досліджень пріоритетно зупинить інші прискорювачі, окрім колайдера, знизивши таким чином споживання електроенергії центром на цілих 25%", - каже голова комісії з управління енергією Центру.

Як пише WSJ, виключення колайдера заощадило б ще 25%, однак він спирається на надпровідні магніти, охолоджені до –456°F (близько –271°C), які вимагають значної кількості енергії, навіть коли промінь вимкнений. Розігрівання магнітів може відстрочити експерименти на колайдері на декілька тижнів.

Наразі співробітники CERN складають план призупинення експериментів, який вони нададуть у кінці місяця представникам урядів, які фінансують центр.

"Якщо нам виділять бюджет на науку і ми добровільно зупинимо дослідження, щоб зекономити енергію, ми повинні переконатися, що у нас є підтримка відповідних країн... Це добровільна дія... Ми ж не хочемо зламати свою іграшку", - додав Клоде.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

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