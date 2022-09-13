Ізраїль та Азербайджан допоможуть ЄС з постачанням газу

Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Ми маємо намір взяти участь у зусиллях із заміщення російського газу в Європі", – сказав Лапід після зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцом.

У червні Ізраїль та Єгипет підписали у Каїрі угоду за присутності голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про постачання скрапленого природного газу до Європи. Ізраїль повинен буде переправляти газ до Єгипту, там сировина переводитиметься у скраплений стан, після чого доставлятиметься на танкерах до Європи.

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Своєю чергою, в Азербайджані заявили, що до кінця року планують доправити в ЄС на 30 відсотків більше природного газу, ніж у 2021 році. "Загальний обсяг постачань до Європи у 2022 році становитиме 12 млрд кубічних метрів", - написав у Twitter міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. До серпня видобуток збільшився майже на 10 відсотків і склав 30,6 мільярда кубометрів, додав він.

Брюссель у липні домовився з Баку про подвоєння імпорту газу з Азербайджану найближчими роками. Існують також плани щодо розширення газового коридору, який проходить через Азербайджан, Грузію, Туреччину та Грецію. Потужність трубопроводу планується збільшити до 20 мільярдів кубометрів на рік, — пише Deutsche Welle.

Газпром припинив поставки в Європу через трубопровід "Північний потік" на три дні, починаючи з 31 серпня. У Європі зростають очікування, що ці поставки будуть використані як спосіб тиснути на ЄС через санкції. І це побоювання справдилось.

Речник Єврокомісії 2 вересня заявив, що Газпром бреше про несправність Північного потоку

У зверненні 2 вересня президент України Володимир Зеленський закликав Європейський Союз обмежити ціну на російський газ, за прикладом того, як це було зроблено з нафтою.

Цю ідею також підтримує голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка закликала обмежити ціну на російський газ "у Європі та в усьому світі".

РФ використовує енергетику як інструмент тиску на Європу, заявив Білий дім, коментуючи зупинку газопроводу "Північний потік".

4 вересня стало відомо, що Європейська організація ядерних досліджень розробляє план зупинки своїх прискорювачів часток, зокрема й великого адронного колайдера, якщо у Франції не вистачить електрики через енергетичну кризу в Європі

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